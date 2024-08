Val Gallico, battuta la Reggina Under 19 per 3-1

StrettoWeb

Prosegue il lavoro del Val Gallico Calcio, in fase di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione 2024-2025, che avverrà in Coppa Italia il prossimo 4 settembre, contro una tra ReggioRavagnese e Deliese (in campo questo week-end). I ragazzi di mister Aquilino hanno sostenuto un nuovo allenamento congiunto con la Reggina Under19 di mister Tobia ed anche in questa occasione il punteggio finale è stato di 3-1 per i padroni di casa. Ieri mattina al “Lo Presti” di Gallico, sono andati in rete Lazzarini, Carvajal (nuovamente dopo il rigore trasformato mercoledì) e poi il promettente classe 2007 Zagari.

Spunti e indicazioni interessanti per il tecnico Aquilino che ha concesso un meritato riposo ai suoi ragazzi, con la ripresa degli allenamenti prevista per lunedì pomeriggio. Mercoledì 28 sarà il momento di un nuovo test contro la prima squadra della Reggina.

