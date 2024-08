Uomo scomparso in Calabria, l’appello disperato della sorella: “aiutateci a trovarlo”

StrettoWeb

Apprensione in provincia di Crotone per la scomparsa di un giovane di 29 anni. “Mio fratello, Franco Mastrota è scomparso dalla comunità da cui è stato allontanato dal 25 agosto da Cirò Marina (KR) non abbiamo più sue notizie e non ha metodo di mettersi in contatto con noi. È una persona che ha bisogno di medicine che prendere per essere stabile, segue una terapia e senza essa potrebbe essere spaesato e aggressivo”, questo l’appello disperato della sorella.

“Chiunque lo abbia visto vi prego di mettervi in contatto con me o le forze dell’ordine. Condividete e fate girare ovunque, non sappiamo proprio dove potrebbe essere. Aiutateci a trovarlo“, conclude la sorella.

