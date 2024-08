Unarma ricevuta dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria

StrettoWeb

“E’ stata Ricevuta la nostra delegazione dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale della Calabria: l’occasione è stata utile per la presentazione del Sindacato e per gettare le basi per una proficua e leale collaborazione sui temi di interesse”. Lo dice Fabio Riccio, Segretario Regionale Generale di Unarma in Calabria, nel commentare la visita del Sindacato nella storica sede del Comando Regionale dei Carabinieri Forestali, di “Palazzo Zani”.

“Siamo stati accolti e ricevuti dal Comandante della Regione il Colonnello Giovanni Misceo e dal Capo Ufficio Comando, il Tenente Colonello Glenda Alesci, con i quali abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione reciproca, costruttivo per il futuro, ovviamente a favore dei colleghi Carabinieri del comparto Forestale. In tale occasione ‐ continua Riccio ‐ il Comandante di Regione, conoscendo bene le dinamiche sindacali in quanto proveniente dall’ordinamento civile, ha subito dato prova di dialogo, cosa da cui potrebbero trarsi degli spunti costruttivi su come interfacciarsi per il futuro con il mondo sindacale. All’incontro era presente anche il nostro Dirigente provinciale, dottor Sergio Riccio, il quale ha esposto la problematica riguardo al ritardo dell’emissione dei buoni pasto da consegnare ai colleghi aventi diritto; pertanto, dopo una breve interlocuzione, il Comandante Regionale avendo focalizzato la problematica ne ha individuato i termini risolutivi. Durante l’incontro ‐ continua Fabio Riccio ‐ abbiamo presentato ufficialmente al Comandante Regionale ed al Capo Ufficio Comando, il nostro Dirigente delegato per la Forestale, Maurizio Baldini anch’egli proveniente quale dirigente dai sindacati ad ordinamento civile quindi già molto esperto in materia sindacale. Nella delegazione Unarma ‐ conclude Riccio ‐ erano presenti anche il dott. Davide Nicolosi, responsabile della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, e Domenico Conte, portavoce degli iscritti.”

