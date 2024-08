“Ulisse – L’arte della Fuga”, evento al Museo Archeologico di Reggio Calabria

StrettoWeb

Venerdì 9 agosto 2024, alle 20:30, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà una serata speciale dedicata alla cultura e all’arte. “Ulisse – L’arte della Fuga” è una conferenza-spettacolo che esplorerà i temi dell’Odissea e dell’arte della fuga, seguita da un dibattito e una tavola rotonda con esperti di letteratura e teatro.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Anassilaos, questo evento unico offre una prospettiva innovativa su Ulisse e la sua odissea. La serata sarà guidata da Mariangela Monaca, Professore Ordinario di Storia delle Religioni presso il DICAM dell’Università di Messina, con regia e drammaturgia curate da Auretta Sterrantino, la partecipazione di Giulia Messina e l’arricchimento del progetto audio di Vincenzo Quadarella.

Con “Ulisse” sulla terrazza panoramica del MArRC sarà possibile esplorare il tema del viaggio e dell’arte della fuga, mettendo in luce la dicotomia tra il desiderio di scoperta e la stabilità degli affetti familiari. Una esperienza immersiva e riflessiva, dove il viaggio interiore diventa protagonista, portando il pubblico a confrontarsi con il proprio mondo emotivo.

Sarà inoltre attivo sulla terrazza del Museo durante la serata l’info point del Parco Nazionale d’Aspromonte, una finestra sull’area protetta. In questa occasione verranno mostrate le ceramiche artistiche dei Fratelli Condò di Gerace. Contestualmente il concessionario dei servizi aggiuntivi del MArRC proporrà due visite guidate alla scoperta delle collezioni del museo, alle ore 20.00 e 21.45. Info su costi e prenotazioni allo 06 399 676 00.

L’ingresso è al costo di 3 euro e darà accesso al museo, senza prenotazione con posti limitati. Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture.

Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it.

