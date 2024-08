Ue: Martusciello (Fi), ‘voto commissari sarà come uscire per strada a capodanno’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – – ?Il voto sui commissari sarà come uscire per strada a mezzanotte dell?ultimo dell?anno. Arriveranno fuochi dappertutto?. E? quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

?Il dibattito aperto dalla stampa estera sull’eccessivo numero di uomini rispetto alle donne, l’attivismo del partito democratico contro i rappresentanti di Fratelli di Italia – secondo Martusciello – sono tutti indicatori del clima che ci aspetta. L’ombrello del Ppe aperto da Antonio Tajani ieri consentirà al nostro Paese di evitare colpi come accadde a ben 4 Paesi nel 2019 che si videro bocciati i commissari. Ci vorranno tutta l?esperienza, la generosità e la credibilità di Tajani e Meloni – conclude il capogruppo azzurro a Strasburgo – per portare a casa, senza scossoni, il risultato?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.