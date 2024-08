Ucraina: Mosca, ‘conflitto è fra Russia e Occidente’

StrettoWeb

Mosca, 12 ago. (Adnkronos) – L”operazione militare speciale’ di Mosca in Ucraina è in realtà “un conflitto armato con l’Occidente guidato dagli Stati Uniti”. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Andrey Belousov alla cerimonia di apertura del forum ‘Esercito – 2024’.

Secondo Belousov, lo scontro armato “è guidato dal desiderio degli Stati Uniti e dei suoi alleati di mantenere il predominio e impedire la costruzione di un nuovo ordine mondiale multipolare ed equo. In questo modo, lo scontro tocca gli interessi di ogni Paese”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.