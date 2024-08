Ucraina: Boschi, ‘chiederemo chiarimenti in Vigilanza su rientro Battistini’

StrettoWeb

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – ?Chiederemo chiarimenti in Vigilanza sulla decisione della Rai di richiamare in Italia Stefania Battistini?. Lo dichiara la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, che spiega: ?A quanto apprendiamo la giornalista del Tg1, autrice insieme all?operatore Simone Traini dello scoop sullo sconfinamento ucraino in Russia, avrebbe preferito restare per continuare a svolgere quel lavoro che l?ha portata a bruciare sul tempo anche emittenti come la Cnn. Con la scelta di richiamare Battistini in Italia sembra che l?azienda anziché pensare alla libertà di stampa, all?importanza di dare notizie, al dovere di informare cittadine e cittadini, metta quasi in atto una punizione all?inviata per aver fatto il suo lavoro al meglio?.

?Sorge il dubbio -conclude Boschi- che più che la sicurezza della giornalista abbiano a cuore la serenità del Governo, in cui sono evidenti le frizioni con la Lega sulla Russia. Per i dirigenti Rai nessuno deve disturbare il manovratore, neppure quello russo, con buona pace della libertà di stampa?.

