Ucraina: Borghi (Iv), ‘capire se parole Lilin deliri o minacce reali’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Le parole di Nicolai Lilin nei confronti dei giornalisti Rai Battistini e Traini sono gravissime: non solo per gli insulti ma anche per la citazione minacciosa del polonio nel tè. Presenterò un?interrogazione parlamentare sul caso?. Lo afferma il capogruppo di Italia viva al Senato, Enrico Borghi.

?Nicolai Lilin, ultras putiniano, ha lasciato intendere di essere fuggito dall?Italia per procedimenti nei suoi confronti legati ai suoi rapporti con i russi. Ora minaccia i nostri giornalisti. Occorre andare a fondo a questa vicenda e capire se sono parole deliranti o minacce reali?, conclude Borghi.

