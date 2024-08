StrettoWeb

“Linea Napoli – Reggio Calabria: dalle ore 17:12 circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Praja per un inconveniente tecnico alla linea. In corso l’intervento dei tecnici di RFI”.

Così RFI in una nota informa dei rallentamenti sulla tratta Napoli-Reggio Calabria, all’altezza di Praja.

