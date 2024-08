Tirreno Festival, domani sera a Diamante l’atteso concerto di Geolier: già venduti oltre 15 mila biglietti

StrettoWeb

Sono rimasti pochissimi biglietti per assistere all’unica data calabrese di Geolier, domani sera a Cirella di Diamante (Cs). Il concerto esclusivo inaugurerà infatti la nuova area concerti dei Ruderi, l’Arena dei Ruderi di Cirella per l’appunto, che vanta un’ampiezza da circa 16.000 spettatori. Sono infatti oltre 15mila i biglietti già venduti nelle scorse settimane per l’artista napoletano consacrato dalla sua partecipazione al 74° Festival di Sanremo con il brano “I p’ me, tu p’ te”, certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200.

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Ad accompagnarlo sul palco una band formata da Guido Della Gatta alle chitarre, Carmine Landolfi B Dog alla batteria, Francesco Checco D’Alessio e Max D’Ambra alle tastiere, Cristian Capasso al basso e Dat Boi Dee e Poison Beatz alle due console.

L’evento del 18 agosto è prodotto dalla Ticket Service Calabria e organizzato dalla stessa Ticket Service Calabria insieme alla DeDo Eventi di Alfredo De Luca: si inserisce infatti nella programmazione del Tirreno Festival, di cui De Luca è direttore artistico. Gli organizzatori fanno sapere, in vista del concerto di domani sera, che per quanto riguarda i parcheggi saranno messi a disposizioni quelli di Diamante, da dove partiranno delle navette alla volta dei Ruderi di Cirella. Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne, Ticket Service Calabria e nei punti vendita autorizzati.

