All’Università Magna Grecia di Catanzaro una tesi di laurea sulla gelateria Cesare di Reggio Calabria

Il 24 luglio Dario Milicia, appassionato di gestione aziendale e istruttore di powerlifting di successo, ha discusso la sua tesi presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro. Milicia, che ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali, conquistando podi prestigiosi come il terzo posto ai Campionati Europei di Powerlifting a Budapest, ha presentato la prima tesi di laurea con caso studio “Gelato Cesare“.

La tesi

La tesi in Gestione delle Risorse Umane, intitolata “La gestione della conoscenza nelle imprese di famiglia“, approfondisce la gestione della conoscenza nelle imprese familiari, prendendo come caso studio proprio la Gelateria Cesare. Il centenario chioschetto, situato all’inizio del lungomare di Reggio Calabria, rappresenta un esempio paradigmatico di come la conoscenza, sia tacita che esplicita, e la tradizione possano essere trasmesse e adattate attraverso le generazioni.

La trasmissione della conoscenza

Nella sua tesi, Milicia ha scoperto che il metodo di trasmissione della conoscenza da padre a figlio non è stato semplicemente un passaggio di ricette, ma un complesso processo di formazione, innovazione, conflitti e adattamento continuo. Davide de Stefano, attuale referente dell’azienda, ha non solo appreso dal padre, ma ha anche introdotto strategie innovative che hanno permesso alla gelateria di mantenere la sua posizione di leadership sul mercato. Secondo Davide, il fatto di avere “un piede nella vecchia ed uno nella nuova generazione” lo ha aiutato molto nella guida dell’impresa.

Strategie di innovazione

Una delle principali strategie di Davide è stata quella di anticipare le scelte di mercato e i desideri dei consumatori, adattandosi ai cambiamenti e, talvolta, facendone da precursore. Questa capacità di essere un passo avanti ha permesso alla Gelateria Cesare di rimanere rilevante e innovativa. Mentre molti concorrenti si sono diversificati in altri settori, Davide ha scelto di specializzarsi unicamente nella produzione di gelato, migliorando costantemente le ricette e i processi produttivi. Questa focalizzazione ha consolidato l’identità dell’azienda e ha creato una forte fidelizzazione dei clienti.

Comunicazione autentica

In termini di comunicazione col pubblico, Davide ha adottato un approccio molto personale e autentico sui social media, apparendo in prima persona nei contenuti e trasmettendo la sua passione direttamente ai clienti. Questa strategia ha permesso di mantenere un contatto più diretto e genuino con il pubblico, evitando la creazione di contenuti impersonali e vuoti che spesso non riescono a catturare l’interesse dei consumatori.

Collaborazione familiare

La collaborazione tra Davide e suo figlio Cesare è risultata fruttuosa, grazie a uno scambio reciproco di informazioni che ha creato e aggiunto valore all’attività. Questo rapporto è rappresentato anche dalle grafiche aziendali, che mirano a coinvolgere maggiormente il pubblico. Tuttavia, la collaborazione tra Davide e suo padre Cesare non è stata altrettanto armoniosa, con frequenti discordanze e dissapori dovuti alla differenza di idee e di approcci all’attività.

Preparazione della nuova generazione

Guardando al futuro, Davide ha abituato suo figlio Cesare, rappresentante della quarta generazione, a partecipare attivamente alla vita imprenditoriale e lavorativa della gelateria. Cesare ha deciso di intraprendere ufficialmente il percorso imprenditoriale familiare, continuando la scia generazionale che si spera vedrà la Gelateria Cesare prosperare per un tempo indeterminato. Davide ha optato per una lunga fase di mentoring, affiancando e guidando Cesare passo passo nei processi produttivi della gelateria.

Innovazione tecnologica

La digitalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale nella modernizzazione della Gelateria Cesare. È stato introdotto un totem touchscreen al chiosco, che consente ai clienti di ordinare la propria vaschetta di gelato direttamente da fuori, saltando la fila. Questa innovazione migliora l’efficienza del servizio e arricchisce l’esperienza del cliente.

Risultati e riconoscimenti

La Gelateria Cesare ha raggiunto risultati straordinari grazie a una gestione attenta e lungimirante. Nel 2024, è stata l’unica realtà calabrese a ottenere l’ambito riconoscimento assegnato da Gambero Rosso al Sigep di Rimini, con tre coni premiati. Questo riconoscimento rappresenta il massimo risultato e conferma l’eccellenza del gelato prodotto da Davide e dal suo team.

Conclusioni

La gestione della conoscenza nelle imprese familiari si rivela essere un fattore cardine per garantire la continuità e il successo a lungo termine di queste organizzazioni. La Gelateria Cesare rappresenta un modello di successo che può offrire preziosi insegnamenti ad altre imprese familiari che si trovano ad affrontare le stesse sfide.

Il presidente della commissione, felice di sentir parlare di una realtà calabrese, ha concluso dicendo: “Non c’è niente di meglio del gelato di Cesare”. Tutta la commissione, incuriosita e desiderosa di assaggiare questo famoso gelato, ha condiviso l’entusiasmo . Complimenti a Dario La sua dedizione allo sport e alla formazione accademica dimostra un impegno straordinario nel perseguire l’eccellenza in ogni campo ad majora.

