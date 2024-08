Tecnico radiologo del GOM di Reggio Calabria pubblica studio scientifico sui possibili effetti collaterali dei mezzi di contrasto

StrettoWeb

Il TSRM Giuseppe Scappatura, in servizio presso l’UOC Radiologia del GOM, ha recentemente pubblicato il suo settimo articolo, intitolato “Current Concepts in Preventing and Managing Contrast Media Extravasation”, in soli 10 mesi, sulla prestigiosa rivista americana Diagnostic Imaging.

Questo eccezionale risultato sottolinea il riconoscimento internazionale del contributo di un tecnico di radiologia italiano da parte di una rivista scientifica di livello mondiale. La pubblicazione su riviste di tale calibro da parte di professionisti tecnici non è comune e riflette la dedizione e la professionalità del TSRM Giuseppe Scappatura nel suo settore.

L’articolo “Current Concepts in Preventing and Managing Contrast Media Extravasation” fornisce un’analisi approfondita dell’estravasazione di mezzi di contrasto (CMEV), una complicanza rara ma clinicamente significativa nelle procedure di imaging medico.

La CMEV si verifica quando il mezzo di contrasto, tipicamente iodato o a base di gadolinio, si diffonde nei tessuti perivascolari a seguito di un’iniezione, causando manifestazioni cliniche che variano da lieve edema a necrosi tissutale. L’articolo mette in evidenza strategie preventive fondamentali, come l’adozione di tecniche di cannulazione precise, la scelta ottimale del sito di iniezione e l’impiego di iniettori automatici di ultima generazione, dotati di sistemi avanzati di monitoraggio della pressione.

Viene discussa l’importanza di una gestione tempestiva della CMEV per ridurre al minimo le complicanze, con un’attenzione particolare alla necessità di intervento chirurgico in presenza di segni di sindrome compartimentale o altre lesioni gravi. L’autore conclude enfatizzando la rilevanza di una formazione adeguata del personale sanitario e di una corretta informazione ai pazienti per minimizzare l’incidenza della CMEV, migliorando così la qualità complessiva delle cure e l’esperienza del paziente.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’articolo completo “Current Concepts in Preventing and Managing Contrast Media Extravasation” al seguente link: https://www.diagnosticimaging.com/view/current-concepts-in-preventing-and-managing-contrast-media-extravasation

