Taurianova ospiterà la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria

Taurianova ospiterà la selezione ufficiale per la regione Calabria del concorso più antico e prestigioso al mondo: parliamo di “MISS MONDO” che farà tappa giorno 12 Agosto 2024 con inizio dell’evento alle ore 21.30 nella splendida Piazza Italia. Scelta quindi la suggestiva location per ospitare le tante aspiranti Miss Mondo Calabria, organizzata dalla nota agenzia di eventi ‘andreacogliandroeventi‘ esclusivista del concorso per tutta la regione Calabria.

Tutto pronto quindi per giorno 12 Agosto, dove la moda unirà lo spettacolo, con le scuole di ballo, cantanti e molto altro saranno i protagonisti della serata.

Con la selezione per Miss Mondo, che andrà in scena il prossimo 12 agosto, Taurianova si conferma piazza regionale di primo livello nell’offerta di spettacolo che la Calabria propone ai turisti. È quanto dichiara l’assessore Massimo Grimaldi, grato alla “Andrea Cogliandro Eventi” per aver pensato alla Capitale Italiana del Libro 2024 quale location coinvolgente per il suo tour fra le bellezze della Calabria.

“Valorizzare il riscatto tramite la cultura – prosegue Grimaldi – significa far partecipare quanti più calabresi e visitatori possibili alla grande festa del libro che ci vedrà protagonisti fino al maggio prossimo. Ecco perché’ abbiamo accettato di buon grado la proposta arrivata, inserendo la selezione fra le serate di un’estate capitale il cartellone concepito proprio per contaminare le arti e l’attrattività del luogo, in nome del libro e della lettura. Sono certo – conclude Grimaldi – che chiunque arriva a Taurianova, anche in occasione di spettacoli dalla grande ingegneria organizzativa come per la selezione di Miss Mondo, si stia rendendo conto che la Calabria del fare, e del fare bene e di qualità, ha proprio in Taurianova una delle sue punte di diamante, dopo gli spettacoli teatrali con Luca Ward e Alessandro Preziosi, dopo i concerti di Baccini e Finardi, quest’altro suggello per una formula indovinata che invita a venire in città per vivere una storia ludica e culturale che è con tutti e per tutti”.

“Volevo ringraziare l’assessore Grimaldi e il Sindaco per aver scelto la selezione ufficiale di Miss Mondo – commenta il patron Regionale ‘Andrea Cogliandro‘ – inoltre- invito sempre le aspiranti future miss che volessero mettersi in gioco in uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi al mondo di unirsi alla grande famiglia di Miss Mondo Calabria e di fare l’iscrizione gratuita sul sito www.missmondo.it”.

