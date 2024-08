Strage di Bologna, il racconto dell’ex consigliere Martino: “ho vissuto e visto l’apocalisse”

StrettoWeb

“Bologna, 2 agosto 1980, ore 10:25. Ho vissuto e visto l’apocalisse. Per motivi di lavoro quel giorno mi trovavo a Bologna e fino alle 10:20 di quel giorno ero seduto nella sala di aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, dove esplose il potente ordigno che provocò oltre 90 morti e centinaia feriti. Quando scoppiò l’ordigno ero a poche centinaia di metri dalle sale distrutte“. E’ quanto afferma Demetrio Martino, già Consigliere comunale del Comune di Reggio Calabria. “La mia immediata sensazione fu che quell’assordante esplosione fosse dovuta al passaggio a bassa quota di un aereo militare. Non so perché, ma il mio pensiero andò ad Ustica, all’abbattimento dell’aereo, alla strage dei suoi passeggeri. Dopo qualche momento di smarrimento mi ritrovai a correre, insieme a tanta gente, fin quando mi venne incontro l’immondo fungo di fumo che si alzava dalla stazione. Rimasi immobile non so per quanto tempo. Il fotogramma successivo è un vuoto: lì dove solo qualche minuto prima esisteva parte della stazione regnava un innaturale silenzio che aveva coperto la chiassosa vita pulsante di sempre”, sottolinea Martino.

“Mi precipitai fra fumo, detriti e urla insieme a tanti cittadini nel tentativo di prestare soccorso ai colpiti dall’esplosione. Dapprima si disse che erano esplose le caldaie dell’attiguo ristorante. Si seppe solo dopo dell’esplosivo e che la bestiale strage era stata perpetrata da un gruppo di fascisti con la supervisione della massoneria deviata e la copertura dei nostri servizi segreti che, protagonisti in negativo di tutta la sanguinosa stagione stragista collegata alla strategia della tensione, hanno depistato, confuso e stravolto ogni tentativo di dare letture e risposte credibili rispetto ai perché e ai mandanti della strage del 2 agosto 1980”, rimarca Martino.

“La verità per quei fatti terribili è chiesta a gran voce ormai in ogni celebrazione in memoria delle vittime, incessantemente da oltre 40 anni. Io ero presente, ho visto e toccato il sangue, i feriti, la morte. Uno squarcio profondo sanguina in me: ho sentito sulla pelle la bestialità umana. Le istituzioni preposte a distanza di 42 anni non hanno voluto o saputo dare risposte certe ed esaustive. In memoria di quelle vite spezzate, dei familiari inconsolabili, diventa quasi impossibile non dire che mi vergogno di essere italiano”, conclude Martino.

