Strage Bologna: Mollicone, ‘vogliono intimidirmi, ritrovare ‘pagine strappate’ Storia’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il mio più profondo desiderio è arrivare ad una lettura condivisa del dopoguerra italiano, stragi comprese. Su questo ci sono migliaia di documenti declassificati dall’ottimo lavoro del sottosegretario Mantovano e del comitato che vanno studiati e – se necessario – attivati, che possono farci ritrovare le ‘pagine strappate’ della nostra Storia. Faccio un appello ai fratelli d’Italia della sinistra: confrontiamoci in Parlamento con storici e tecnici e facciamolo insieme”. Così il deputato Fdi Federico Mollicone, in una intervista a ‘Il Giornale’.

Tornando sulle sue dichiarazioni sulla strage di Bologna che hanno sollevato un polverone, “le sentenze dicono che la matrice è neofascista – dice -. Ora, però, in Italia c’è il giusto processo, che prevede le garanzie per la difesa. Bisogna capire se è stato rispettato anche in questi processi. Da quello che leggo non mi sembra, ma non spetta a me valutarlo perché sono un deputato. Spetta, piuttosto, al ministro della Giustizia, a cui posso rivolgermi nel nome dell’articolo 68 della Costituzione, che prevede l’insindacabilità dei parlamentari che non possono essere intimiditi come invece stanno provando a fare con me. Per altro senza riuscirci”.

