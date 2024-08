Alla stazione ferroviaria di Scilla 60 nuovi parcheggi per auto | DETTAGLI

StrettoWeb

Prosegue l’operazione di ampliamento degli spazi dei parcheggi del Gruppo FS. Da oggi sono in vigore le nuove tariffe per la sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria di Scilla. Il parking hub, aperto h24, offre 60 posti auto e prevede un’area dedicata al servizio kiss & ride che consente i primi 15 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

L’ingresso, da via Ponte Livorno, ha un collegamento pedonale diretto con la stazione. Due gli stalli riservati a persone diversamente abili all’interno del parking hub. Si conclude così la prima fase dell’investimento di FS Park che ha riguardato il rifacimento della segnaletica e il potenziamento della sicurezza con l’installazione dell’impianto di videosorveglianza dell’area.

In questa prima fase, è stata introdotta la soluzione tecnologica free flow che, grazie al riconoscimento della targa, consente l’accesso automatizzato al parcheggio. Inserendo la propria targa in uno dei due parcometri installati nell’area, l’uscita del veicolo è abilitata senza dover ritirare il biglietto. Il sistema di transito free-flow garantisce un’esperienza di parcheggio efficiente e a basso impatto ambientale, riducendo significativamente l’uso della carta.

Per gli utenti è prevista, oltre la sosta oraria, anche una tariffa giornaliera mentre la possibilità di sottoscrivere abbonamenti verrà introdotta nei prossimi mesi. L’obiettivo del Gruppo FS Italiane nel breve periodo è migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale.

