Stasera Sergio Cammariere a Santa Severina

Continua tra live spettacolari, bagni di folla e location straordinarie della Calabria, la parte estiva di “Fatti di Musica 2024”, lo storico Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38° edizione ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in varie location della regione e premia con il Riccio d’Argento e creazioni del maestro orafo Gerardo Sacco alcuni dei live più belli e attesi dell’anno, scelti in varie sezioni.

Il prestigioso Festival, che negli anni ha presentato tutti i principali eventi musicali ed alcune delle più popolari stelle mondiali, da Sting ad Elton John, da Santana a Tina Turner, fino a Nick Mason di qualche giorno fa, prosegue questa sera con il ritorno a casa di Sergio Cammariere in Piazza Campo di Santa Severina, premiato tra i borghi più belli d’Italia, davanti all’imponente e suggestivo Castello Normanno.

Il cantautore crotonese sarà accompagnato, oltre che dal suo pianoforte, dall’ormai affiatatissima e insostituibile band: Amedeo Ariano, batteria, Daniele Tittarelli, tromba, Luca Bulgarelli, contrabasso. Con il biglietto del concerto si potrà visitare anche lo splendido Castello. Il concerto ha la collaborazione del Comune di Santa Severina. Ad esaurimento posti a sedere, sarà possibile accedere al concerto in piedi al prezzo simbolico di € 5,00 per la “speciale promozione” voluta dal sindaco Salvatore Lucio Giordano. A Cammariere, già vincitore del Riccio di Fatti di Musica, questa sera sarà consegnata una nuova creazione del genio di Gerardo Sacco, la “Caretta Caretta”, gioiello in argento etico dedicato all’omonima tartaruga del Mediterraneo, a supporto della campagna TartaLove di Legambiente.

“Il mio Festival, unico e inimitabile per format, record ed eventi – afferma Ruggero Pegna – ogni anno tocca alcuni dei luoghi più incantevoli della Calabria, realmente straordinaria come recita il brand turistico regionale; questo è certamente tra i più stupefacenti per bellezza e storia; il concerto di Sergio, tra i più magici della musica d’autore, in questo scenario sarà memorabile! Ringrazio il sindaco per la collaborazione e la Regione per il suo Patrocinio”.

Sergio Cammariere torna in Calabria sull’onda del successo internazionale del suo nuovo album “Una sola giornata”. Da sempre legato alla sua terra, è certamente da considerarsi uno dei Grandi Cantautori Italiani. Musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana e, soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale. E’ amatissimo in Spagna e nei Paesi latini.

Tutto pronto anche per i successivi appuntamenti di Fatti di Musica: domani 12 agosto la Nuova Orchestra Italiana fondata da Arbore suonerà al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, evento Ama Calabria; il 13 agosto Max Gazzè & Calabria Orchestra saranno in Piazza Turra di Mesoraca per la Festa del SS. Ecce Homo; il 15 agosto tornerà Ron in Piazza Bianco di Montalto Uffugo; infine, il 16 agosto Nello Daniele sarà a Marina di Gioiosa e il 22 agosto Paolo Belli con la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).

Fatti di Musica è Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 – Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.

