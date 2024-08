Squillace premia i suoi talenti: Salvatore Giglio, il giovanissimo pilota di Go Kart già pronto al grande salto

StrettoWeb

La Pro Loco di Squillace, in Calabria, ha deciso di istituire dei premi per premiare campioncini e talenti del territorio. La prima edizione, quest’anno, ha portato al riconoscimento per il giovane 13enne Salvatore Giglio, pilota di Go Kart. “L’idea è nata questo inverno, di premiare le tante eccellenze squillacesi, in ogni ambito, da cultura a sport. Quest’anno abbiamo deciso di iniziare con un giovanissimo 13enne, già conosciuto nel mondo dello sport, un pilota di Go Kart che ha già vinto parecchie competizioni regionali e interregionali e che ora si appresta a passare alla Formula 4 anche a livello nazionale”, le parole del Presidente della Pro Loco.

“Noi crediamo nei nostri ragazzi, che sono delle eccellenze e dobbiamo promuoverle. Siamo onorati di avere Salvatore Giglio come squillacese doc, gli auguriamo che possa avere sempre maggiori successi”, aggiungono le istituzioni. Poi, a parlare, è lo stesso Salvatore: “sono molto emozionato e felice per questi premi, che dedico agli sponsor. La passione io per i motori l’ho sempre avuta, ma poi è cominciata quando mio padre mi ha portato per la prima volta in una pista di Go Kart”, ha detto.

