Soriano Calcio, saluto speciale da… Bobo Vieri: “dobbiamo fare un campionato fenomenale”

Un saluto speciale da… Bobo Vieri. L’ex bomber dell’Inter e della Nazionale ha inviato un messaggio all’AGS Soriano, compagine calabrese di Eccellenza, in occasione della presentazione ufficiale della nuova stagione, di scena questa sera. “In vista della presentazione ufficiale di stasera e della nuova stagione, l’ex attaccante della Nazionale, fra i goleador più forti nella storia del calcio internazionale, ha un messaggio per noi. Grazie Bobo!”, ha scritto il club postando il breve video dell’ex attaccante. “Ciao ragazzi, volevo salutare e fare un in bocca al lupo alla squadra AGS Soriano. Mi raccomando, quest’anno dobbiamo fare un campionato fenomenale. Un grande abbraccio da Bobo Gol”.

La presentazione avverrà alle ore 21, in Via Roma. “Una tradizione che si rinnova, perché l’Ags Soriano è la squadra del paese e del territorio. In mezzo alla nostra gente ci siamo sempre sentiti a casa. E questa sera nell’ ambito di un evento organizzato dalla Pro Loco Soriano Calabro saremo ancora insieme a voi, che da sempre rappresentate la nostra forza. A ciò si aggiunge anche l’orgoglio di vivere il nostro paese in tutta la sua essenza e di abbracciare anche coloro che vivono altrove, ma che ogni estate tornano nei luoghi dove sono nati. Vi aspettiamo numerosi per conoscervi e per presentare vecchi e nuovi calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e la dirigenza dell’Ags Soriano. Insieme si può!”, si legge in un’altra nota del club.

