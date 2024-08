I sindaci di Calanna e Laganadi salutano il Comandante dei Carabinieri Francesco Fallanca: lascia dopo 10 anni

StrettoWeb

Un plauso al maresciallo capo Francesco Fallanca da parte dei sindaci di Calanna e Laganadi, Domenico Romeo e Michele Spadaro. I due primi cittadini delle località pre-aspromontane, anche a nome delle comunità che rappresentano, hanno voluto, insieme, salutare il rappresentante dell’Arma che, dopo quasi dieci anni lascia la guida della Stazione, assunta nel 2015, per essere stato destinato altri incarichi.

Spadaro e Romeo, nel corso del momento dedicato al commiato dal militare, hanno voluto manifestargli apprezzamento per il lavoro svolto, per l’impegno profuso nel comprensorio che interessa, appunto, i due comuni e per la proficua collaborazione istituzionale intercorsa nel suo periodo di permanenza.

“Il maresciallo Fallanca – hanno commentato i sindaci dopo averlo incontrato nei locali del municipio di Calanna – è stato un punto di riferimento prezioso per i nostri territori, dando concretezza quotidiana ai valori che i Carabinieri rappresentano, quelli di vicinanza, sostegno e supporto alla collettività e di creazione di cammini per l’affermazione della legalità rivolti soprattutto alle giovani generazioni”. Un senso di riconoscenza riportato anche nella targa con cui hanno voluto omaggiare il maresciallo: “I sindaci, le amministrazioni comunali e la cittadinanza tutta – si legge – esprimono gratitudine per il suo impegno quotidiano e silenzioso che ha contribuito alla sicurezza del territorio e della sua popolazione”. Romeo e Spadaro, nel contempo, danno il benvenuto al nuovo comandate, Santo Violante, nella certezza “che si proseguirà sul percorso intrapreso volto alla tutela di Laganadi, Calanna e dei loro abitanti”.

