Sicurezza: Rubano (Fi), ‘finanziamenti per videosorveglianza in Comuni campani’

StrettoWeb

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – ?Il Viminale ha approvato la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell?ambito dei ‘Patti per l?attuazione della sicurezza urbana’. Tra questi anche i comuni campani delle province di Benevento, Avellino e Caserta: Castelfranco in Miscano, Aversa, Succivo, Teverola, Aquilonia Monteverde, Manocalzati, Roccabascerana, Castelbaronia, Capriglia Irpina, Calabritto Domicella. Si tratta di un intervento importante di contrasto alla criminalità e al degrado che risponde alla forte e richiesta di sicurezza della popolazione e degli amministratori locali. Ringrazio il ministro Piantedosi: dal governo arriva un altro importante segnale di attenzione ai comuni del territorio campano. Forza Italia, in parlamento e al governo continuerà a lavorare per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini”. Così in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, vice segretario regionale del partito azzurro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.