Sicilia: recuperati 2 reperti di epoca romana in mare

StrettoWeb

Due reperti archeologici sono stati ritrovati nel corso di una operazione conclusa nei fondali di Cannatello, nei pressi di San Leone, in provincia di Agrigento. La Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, con il supporto dell’arma dei carabinieri, ha recuperato infatti alcune parti in piombo, in particolare un ceppo mobile e la contromarra, di un’ancora appartenente a una piccola imbarcazione, probabilmente di epoca romana.

“Il mare con i suoi fondali continua a regalarci grandi emozioni, oltre che reperti preziosi per la conoscenza della storia – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato -. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione. La collaborazione tra enti, istituzioni e privati cittadini è di fondamentale importanza per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio culturale sommerso”.

L’operazione di tutela dei reperti è stata avviata a seguito di una segnalazione da parte dell’associazione BCsicilia. La Soprintendenza del Mare ha coordinato l’intervento avvalendosi della preziosa collaborazione dei militari dell’Arma del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e del Nucleo sommozzatori dei carabinieri di Messina. I reperti recuperati sono stati affidati al Parco archeologico della Valle dei Templi, che si occuperà del primo trattamento conservativo. Successivamente, verranno valorizzati in una struttura del territorio agrigentino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.