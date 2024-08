Sicilia: escursionista giapponese colpita da infarto, intervento del soccorso alpino della Guardia di Finanza

StrettoWeb

I militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, sono stati attivati per eseguire un intervento di soccorso in favore di una turista in difficoltà. In particolare, nel pomeriggio di ieri, una turista giapponese (classe 59), nel corso di un’escursione presso la

riserva naturale di “Cavagrande del Cassibile”, mentre percorreva il sentiero denominato “Mastra Ronna”, improvvisamente accusava un malore tale da non riuscire a proseguire.

Come noto, l’area della riserva di Cavagrande si estende per 2.700 ettari nel territorio di Avola, Siracusa e Noto ed è attraversata dal fiume Cassibile che nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon lunghi 10 chilometri. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, allertati dalla Sala Operativa del 118, si recavano prontamente sul posto e predisponevano l’equipaggiamento per procedere al recupero della malcapitata iniziando la discesa nel canyon. Giunti in prossimità della base della forra operavano unitamente ai VV.FF. del distaccamento di Noto (SR).

Insieme, non senza difficoltà, iniziavano il trasporto a monte della forra e consegnavano la turista ai sanitari del 118 giunti in località “Stallaini” con un’ambulanza. Il medico di turno effettuava quindi un tracciato cardiaco della malcapitata, evidenziando che la stessa presentava i sintomi e i valori riconducibili a un infarto in corso e veniva quindi prontamente trasportata presso l’ospedale di Siracusa (SR). La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire.

Foto di repertorio

