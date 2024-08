Sicilia, cambio al vertice dei Vigili del Fuoco: il nuovo nome al comando

StrettoWeb

Nuovo nome al vertice dei Vigili del Fuoco in Sicilia. Al vertice ora c’è Agatino Carrolo, dirigente generale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Attualmente ricopre analogo incarico in Friuli Venezia Giulia e in passato è stato il comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo.

Subentra a Gaetano Vallefuoco, dirigente generale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimo assumerà l’incarico a Roma l’incarico di capo della direzione centrale per la salute presso il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’Interno. Era a capo in Sicilia dal primo luglio del 2023.

