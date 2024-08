Si entra nel vivo del Calabria Movie Festival

StrettoWeb

La masterclass con il costumista Massimo Cantini Parrini, il cortometraggio di Aldo Iuliano e il saluto al pubblico di Adriano Giannini prima della proiezione del film “Sei fratelli” di cui è protagonista. Questi gli eventi speciali della seconda giornata della 5/a edizione del Calabria Movie International Short Film Festival, in programma fino al 4 agosto a Crotone.

Un’affascinante immersione nel mondo di un maestro che ha contribuito a creare alcune delle immagini più iconiche del cinema contemporaneo. Il costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini, che quest’anno presiede la giuria del festival, sarà protagonista di una masterclass a lui dedicata, dal titolo “Il sogno dietro il costume”, in dialogo con il critico Davide Magnisi. Massimo Cantini Parrini condividerà le sue tecniche e i suoi processi creativi, rivelando come i costumi contribuiscono non solo a definire l’identità visiva dei personaggi, ma anche a dare profondità e autenticità alle storie raccontate sul grande schermo. Dall’ispirazione iniziale e la ricerca storica fino alla scelta dei tessuti e alla realizzazione pratica dei costumi, Cantini Parrini condividerà aneddoti e storie dietro le quinte delle sue collaborazioni con registi e attori, illustrando come ogni dettaglio del costume può influenzare una performance e arricchire la narrazione cinematografica. Sarà occasione per il pubblico di conoscere da vicino uno dei professionisti del mondo del cinema, già vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui 5 David di Donatello (Il racconto dei racconti nel 2016, Indivisibili nel 2017, Riccardo va all’inferno nel 2018, Pinocchio nel 2020, Miss Marx nel 2021) un European Film Award (EFA), 5 Nastri d’Argento, 1 Premio Flaiano, 2 Ciak d’oro e 2 nomination agli Oscar (ore 18.30 presso Baiacabana, c/o Lido Tricoli, viale Cristoforo Colombo, 24).

Si prosegue alle 21 presso la Villa Comunale con la presentazione del cortometraggio fuori concorso di Aldo Iuliano, dal titolo “Dive”. Una storia di amicizia, di sfida, di coraggio. Due adolescenti arrivano su una spiaggia isolata per dimenticare il mondo che li circonda e passare del tempo insieme. Come si legge nel commento del regista: “Volevo raccontare un tuffo nei sentimenti più innocenti che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita, in un mondo che sta perdendo la propria umanità. Una stretta al cuore per ricordarci chi siamo, nel bene e nel male”. A seguire Sei fratelli, del regista Simone Godano, una commedia corale che esplora le tensioni familiari di sei fratelli nati dallo stesso padre e da madri diverse. Il film, una riflessione sui temi di fratellanza, conflitto e riconciliazione, sarà introdotto da uno dei protagonisti, Adriano Giannini, che saluterà il pubblico. (viale regina Margherita, 98).

L’iniziativa è prodotta dall’associazione Calabria Movie, con il contributo della Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2024 e dal Comune di Crotone. Main sponsor: Marino Bus, People S.r.l., Michele Affidato Orafo, Buscema Francesco Eredi S.n.c., Marrelli Group, Saggese SRL, Sky Alps, Vitale Boutique, Centro Fisiokinesiterapico Starbene S.r.l e Arental Car. Media partnership: RaiNews.it, Taxidrivers, Film Tv.

Informazioni: calabriamovie@calabriamovie.it – www.calabriamovie.it

Prezzi: ingresso singola serata 5€, accredito complessivo 15€ + 5€ tessera associativa.

I luoghi del festival: Villa Comunale (viale regina Margherita, 98 location principale e proiezioni); Mara Kalos (Viale Magna Grecia); Baiacabana (c/o Lido Tricoli, viale Cristoforo Colombo, 24); Anima Beach Club (viale Magna Grecia, 41/a).

