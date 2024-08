Si chiudono le due giornate dedicate all’opera lirica Polistenese

StrettoWeb

Si chiudono con grande successo, le due giornate dedicate all’opera lirica Polistenese. Il numerosissimo pubblico è rimasto soddisfatto per aver assistito a degli spettacoli di grande spessore. La prima serata è stata affidata alla sontuosità dell’Accademia Pianistica Italiana e dell’Orchestra del Festival lirico dei Teatri di Pietra. Ha visto protagonisti al pianoforte il maestro Alfredo Luigi Cornacchia, il soprano, Lisa Houben, il tenore Fabio Serani e il baritono Armando Pina Lopez che hanno eseguito le musiche di G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet, F. Cilea, R. Leoncavallo e U. Giordano. Una bella serata in cui gli artisti hanno dimostrato il loro valore. Con la seconda kermesse, anch’essa iniziativa azzeccatissima da parte dell’Amministrazione comunale, l’emozione è andata alle stelle.

Con la direzione del maestro Vincenzo Mariozzi, la splendida voce del soprano palermitano Maria Francesca Mazzara e del bravissimo tenore Franco Ruggiero Pino, sono state interpretate le suggestive colonne sonore del maestro Ennio Morricone, assoluta eccellenza mondiale. Sono stati eseguiti circa venti brani, C’era una volta in America, C’era una volta il West, Metti una sera a cena, Giù la testa, Per un pugno di dollari, Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La Califfa, Baaria, Il mio nome è nessuno, Canone inverso, La Leggenda del pianista sull’oceano, Per qualche dollaro. Il pubblico a gran voce ha richiesto il bis ed il maestro ha regalato la seconda esecuzione del Buono, il Brutto e il Cattivo tra l’ovazione e la gioia del pubblico presente. Sono state due serate indimenticabili, colme di emozioni, sentimenti, ricordi che hanno suscitato grande partecipazione. Iniziative di grande spessore artistico, culturale e di valorizzazione e promozione del territorio. Grandissima partecipazione di pubblico, che ha suggellato un grande legame con la lirica Italiana.

Il Sindaco Michele Tripodi, attribuisce alle opere liriche un valore inestimabile: “so benissimo quanto la nostra città ami queste manifestazioni, che suscitano sempre grande consenso. Era doveroso dividere le due giornate, la prima con un galà lirico e la seconda un omaggio alla storia della musica, Ennio Morricone. Siamo soddisfatti e contenti per la riuscita anche della stagione lirica a dimostrazione che la Città di Polistena è attenta sia ad iniziative in cui è la cultura a far da padrone”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.