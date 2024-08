Serie C, pari alla prima per il Catania di Toscano: è 0-0 a Sorrento

StrettoWeb

Primo weekend della stagione 2024-2025 anche in Serie C. Questo pomeriggio in campo, a Sorrento, il Catania di Toscano. Risultato finale: 0-0. Pari, dunque, per la squadra rossoblu, che comincia così un’annata che – secondo gli addetti ai lavori e la rosa – dovrebbe vederla protagonista, ancora una volta.

Le ultime settimane, tuttavia, come è noto, sono state contraddistinte dal caos extracampo legato alla fideiussione. Un problema, su cui ha provato a chiarire il patron Pelligra, che ha distratto l’ambiente, ad oggi ancora un po’ scettico e anche sorprendentemente deluso, in attesa di un maggior chiarezza. Toscano vuole provare a ricompattarlo, quantomeno isolarlo, pensando al campo e ai risultati.

