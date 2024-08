Serie B, super Cosenza: schianta la Cremonese alla prima, pari Catanzaro

StrettoWeb

Prima giornata archiviata. Dall’anticipo del venerdì tra Brescia e Palermo alla serata di oggi, così si è concluso il turno inaugurale di Serie B. Questa sera in campo, tra le altre, anche Catanzaro e Cosenza, reduci da un’annata importante e da una rivoluzione tecnica che in casa rossoblu ha portato anche a tante polemiche e mugugni.

La squadra di Caserta, nonostante il nuovo allenatore e il mercato movimentato tra entrate e uscite, mostra una fisionomia di gioco molto simile a quella della scorsa stagione, quindi tanta intensità e velocità. Trascinata da un “Ceravolo” sold out, se la gioca contro il retrocesso Sassuolo di Grosso, creando tante occasioni. Il primo tempo, però, si chiude sullo 0-1, con la zampata di Mulattieri. Pronti-via ed è subito pari nella ripresa, con Pontisso abile ad anticipare il difensore e a imbucare il portiere avversario. Il risultato non cambierà più: 1-1 e pareggio alla prima per i giallorossi, come la scorsa stagione.

Molto più difficili le condizioni in cui deve operare Alvini, chiamato a risollevare un Cosenza senza più il suo “Re” Tutino, con lo spettro di una penalizzazione, con un mercato soporifero e con una piazza in contestazione. Tra l’altro, al San Vito, l’avversario non è dei migliori: la Cremonese, tra le favorite del torneo e sconfitta solo in finale playoff nella scorsa stagione. Eppure i rossoblu riescono a mettere alle corde i lombardi, strappando il colpaccio alla prima: ci pensa capitan D’Orazio, con un gol da attaccante consumato nel primo tempo, a fissare l’1-0, che non cambierà più.

Risultati Serie B

Brescia-Palermo 1-0

Sudtirol-Modena 2-1

Salernitana-Cittadella 2-1

Pisa-Spezia 2-2

Bari-Juve-Stabia 1-3

Reggiana-Mantova 2-2

Frosinone-Sampdoria 2-2

Cosenza-Cremonese 1-0

Cesena-Carrarese 2-1

Catanzaro-Sassuolo 1-1

