Serenate alla finestra a Reggio Calabria con il Festival Cilea: la musica lirica si affaccia alla città

Uno degli appuntamenti più attesi in programma, nella prima edizione Cilea Lyric & Music Festival, era senza alcun dubbio quello delle serenate e dell’Opera cantate dai balconi storici; in particolare da quello di Palazzo San Giorgio che guarda verso il Teatro Cilea. In effetti puntuali all’orario d’inizio erano già tanti i cittadini ad attendere curiosi l’esecuzione di canti popolari e serenate con il naso all’insù in impaziente attesa. Un drappo amaranto orna, appeso, quello che diventa una sorta di “palchetto” da cui presto spuntano i primi cantanti accompagnati da un pianista che rimane invisibile agli occhi di tutti ma che fa avvertire la sua preziosa presenza pressoché ad ogni brano. L’alternanza di voci maschili e femminili, tutte di cantanti del Conservatorio Cilea, risulta molto gradevole creando una giusta armonia percettiva ed emozionale: Soprano Roberta Panuccio e Chiara Pirrò, Baritono Domenico Cagliuso; accompagnati, al pianoforte, da Francesco Rosaniti.

I brani sono tutti molto conosciuti: da “Torna a Surriento” a “Reginella”; da “Funiculì funiculà” a “ O surdato nnammurato” che riesce a far cantare anche i passeggeri di uno dei pullman turistici aperti di passaggio, in quel momento, proprio sotto Palazzo San Giorgio. Il pubblico curioso è ormai divenuto una folla eterogenea ed appassionata; assiepa sia la scalinata del Cilea che le sedie messe a disposizione sul Corso. L’emozione si mischia a momenti di caloroso coinvolgimento, le esecuzioni tutte impeccabili e di grande stile; gli applausi spellano le mani.

Sono passati a migliaia, sotto quel balcone-cantante, e tutti, anche solo per curiosità, hanno alzato la testa incuriositi e compiaciuti. Questa formula, già praticata in altre città europee, ha esordito anche a Reggio con grande successo e dopo il primo di due appuntamenti dedicati sarà la volta dell’ “Opera al balcone”.Quindi sarà la volta dell’ascolto di Opere che hanno fatto e continuano a fare la storia del nostro Paese rendendolo noto in tutto il mondo.

Un’occasione ed un momento di grande livello culturale per una città che se ne dimostra affamata e se ne fa coccolare come fossero carezze.

La lirica e la musica classica, tra le altre offerte dell’Estate Reggina, sicuramente sono strumenti di elevazione culturale che risvegliano fattivamente la “Reggio bella e gentile” che tutti i cittadini auspicano. La maestria dei talenti artistici reggini, la valorizzazione dei beni culturali e la cura attenta di un pubblico preparato sono la giusta formula per restituire questa condizione di stile e prestigio alla nostra città.

