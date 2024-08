Seminara, rinnovata la tradizione della Madonna Nera: migliaia di persone, tante anche da Sicilia e Campania

StrettoWeb

Si sono conclusi ieri a Seminara, in provincia di Reggio Calabria, i festeggiamenti in onore della Madonna Nera. Presente Graziano Tomarchio, che nel suo servizio per StrettoWeb ha intercettato – a margine della Processione – le istituzioni della Chiesa, quelle politiche e alcuni portatori.

“Sono stati 15 passi che ci hanno portato alla conclusione di questa grande festa. La Madonna chiama, quest’anno in modo particolare. Sono rimasto impressionato positivamente per le tante abitazioni aperte e le tante persone sui balconi. Sono arrivati da tante parti: Calabria, Sicilia e Campania; significa che la Madonna non ha confini”, le parole del Parroco. Per il Sindaco “è un giorno davvero emozionante per la nostra comunità, quello che rappresenta tutta Seminara. Per noi è un onore avere gente anche dalla Sicilia, significa che c’è ancora tanto fascino per la Madonna Nera. Oggi tutti noi ci sentiamo seminaresi”.

Poi è la volta di due portatori: uno arriva da Milano, un altro da Messina. “E’ il primo anno per me, io sono di Seminara ma arrivo da Milano. E’ una bella soddisfazione, esserci e portarla”. L’altro portatore afferma: “io vengo da Messina, sono un portatore da 5 anni. La Madonna è un principio di fede, che nasce sul fatto di vederla scendere e risalire, è una cosa che parte del cuore. Per me oggi è un giorno speciale, un giorno in cui si deve fermare tutto”.

