Scuole primarie a Reggio Calabria, digitalizzate le cedole librarie per l’anno scolastico 2024/2025

Sarà archiviata dal prossimo settembre la gestione cartacea delle cedole librarie per gli Istituti comprensivi della città di Reggio Calabria. A darne notizia, l’assessore comunale all’Istruzione Anna Briante, illustrando l’innovazione e la semplificazione della procedura di acquisto dei libri scolastici per gli alunni delle scuole primarie cittadine.

La nuova versione digitale delle cedole consentirà di ottenere gratuitamente i libri scolastici adottati nelle scuole secondo le vigenti circolari ministeriali, a fronte del finanziamento assicurato dall’Amministrazione Falcomatà agli studenti residenti nel proprio territorio.

Nell’ottica di promuovere la cultura digitale e l’uso responsabile della tecnologia, il Comune di Reggio Calabria ha aderito alla piattaforma on line Cedole Librarie.Net di semplice utilizzo, attraverso la quale, una volta inseriti i dati relativi alla popolazione scolastica, agli istituti comprensivi ed ai librai/cartolibrai convenzionati, sarà possibile procedere a: prenotazione automatica dei libri di testo, emissione univoca delle cedole, rendicontazione automatica e reportistica in tempo reale.

“I vantaggi – ha evidenziato l’assessore Briante – tre ad un evidente efficientamento del procedimento, sono molteplici e passano dalla riduzione della carta stampata alla immediata “visibilità” da parte dei librai dei potenziali beneficiari, velocizzando il ritiro dei testi da parte delle famiglie dietro presentazione del codice fiscale dell’alunno/alunna residente e frequentante una scuola della città. L’univocità delle cedole è garantita dalla nominatività, requisito che ne impedisce la cessione ad altri”.

“Anche il rapporto tra Amministrazione comunale e rivenditori beneficerà della nuova procedura – ha concluso l’esponente della Giunta – attraverso la costante condivisione dei dati relativi ai libri prenotati o consegnati, da fatturare per il pagamento, assicurandosi la tracciabilità dei dati e la verifica nel tempo dello stato dei pagamenti spettanti. La prenotazione e la rendicontazione avverranno in modo totalmente automatico, con un evidente risparmio di tempo e di denaro per la Pubblica amministrazione e un impegno assolutamente minimo per le famiglie coinvolte”.

