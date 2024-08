Scuole inagibili a Reggio Calabria, il gruppo Red: “in campo soluzioni immediate e sicure per gli studenti”

StrettoWeb

“L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà in modo operoso e serio ha posto in essere un attività di indagine e controllo su su 25 istituti scolastici cittadini di cui nove hanno registrato problematiche di agibilità. Riteniamo che la sicurezza dei nostri studenti in un luogo di formazione e cultura come la scuola sia priorità assoluta ma allo stesso tempo senza perdersi in chiacchiere ci siamo adoperati per approntare soluzioni immediate ed urgenti per non creare alcun tipo di disagio agli studenti ed alle loro famiglie. In sei istituti scolastici le criticità riscontrate sono state già risolte, nell’attesa degli interventi di messa a norma delle strutture, attraverso soluzioni interne su altri istituti vicini. Per tre plessi, invece si sta lavorando a soluzioni immediate anche di intesa con altri enti tra cui la città Metropolitana di Reggio Calabria in un clima di collaborazione istituzionale e responsabilità nell’interesse dell’intera comunità studentesca” queste le dichiarazioni del Gruppo Politico R.E.D.

“No all’allarmismo”

“Riteniamo – afferma il Gruppo Consiliare R.E.D. –che sia sbagliata la politica dell’allarmismo sociale come è inconcludente parlare sempre dei problemi che riguardano la nostra città senza mai offrire alcun tipo di soluzione, in queste ore si sono susseguiti vari comunicati stampa senza la proposta di alcuna soluzione e palesando una divergenza totale sulla linea politica da adottare da parte non solo dell’opposizione in Consiglio Comunale a Reggio Calabria ma perfino con linee divergenti all’interno di uno stesso gruppo consiliare. Nel mentre altri chiacchieravano o lavoravano su Facebook ed Instagram il nostro Vice Sindaco Metropolitano Carmelo Versace insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà erano all’opera per trovare le giuste soluzioni pratiche e logistiche per evitare disagi e difficoltà. Da parte nostra- concludono i consiglieri comunali del Gruppo R.E.D- rimane sempre la necessità di creare le giuste sinergie istituzionali per migliorare il nostro territorio e rispondere con i fatti e la politica del fare alle chiacchiere da bar“.

