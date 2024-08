Scuola Calcio Real Villa, tutto pronto per l’Open Day

StrettoWeb

La scuola calcio Real Villa si appresta a disputare il suo quarto anno di attività. Un crescendo di risultati sportivi, numero di iscritti ma, soprattutto, momenti di crescita per i bambini, sia dal punto di vista tecnico-motorio che, in particolar modo per i più piccoli, sotto l’aspetto educativo-formativo. Questi tra gli obiettivi raggiunti di cui la società va fiera. Fair play, altruismo, rispetto delle regole, educazione, gioco di squadra, ma anche incoraggiamento ai giovani calciatori a crescere. Oltre che sotto il profilo tecnico, anche umano. Sono i valori cardini fondamentali che il Real Villa intende trasmette a partire dal prossimo Open Day che si svolgerà il 23 agosto al campo sportivo Santoro di Villa San Giovanni.

In collaborazione con la DQ Sport, che si occupa di formazione, l’evento è aperto a tutti i bambini e bambine nati dal 2012 al 2017 che saranno affiancati da allenatori abilitati Uefa. La scuola calcio Real Villa si pone la finalità di porre la centralità del bambino/ragazzo nel processo educativo, valorizzando il gioco come momento di apprendimento, di socializzazione e di integrazione. Un ambiente che infonde coraggio e fiducia alle giovani promesse del calcio, che permettere loro di sentirsi liberi di esprimere le proprie capacità individuali, tecniche ed emotive. È questa la metodologia di allenamento del Real Villa.

