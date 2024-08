Scirubetta e Bergaré insieme per esaltare il Bergamotto di Reggio Calabria: Conpait lancia un contest | INFO

StrettoWeb

Scirubetta e Bergaré, due grandi manifestazioni e tante cose in comune. Un binomio perfetto, tra l’altro, per esaltare ancora di più l’unicità del Bergamotto di Reggio Calabria. Ecco perché si è pensato ed ideato una sorta di contest, quello che Conpait – insieme alla Camera di Commercio appunto – ha poi proposto ai gelatieri partecipanti a Scirubetta, il festival del gelato artigianale a Reggio Calabria previsto dal 14 al 17 settembre.

Il bergamotto di Reggio Calabria, vero ingrediente della giornata dedicata al frutto identitario di questa terra, può essere valorizzato, abbinato ed esaltato con i migliori prodotti? La risposta spetta ai 34 gelatieri ed alla loro capacità di estrapolare il meglio dal bergamotto e dai prodotti che le aziende hanno messo a disposizione.

Chi riuscirà ad esaltare, appunto, il gusto del gelato al Bergamotto di Reggio Calabria? E come? “Durante l’evento Scirubetta, nella giornata dedicata a Bergarè insieme alla Camera di Commercio ed ai tanti ospiti presenti, vorremmo dare la possibilità ai gelatieri in gara di esprimere la propria fantasia, creando un gusto gelato che abbini al nostro agrume identitario i diversi prodotti del territorio. Sarà poi una giuria di esperti a decretare il vincitore”, spiega il Presidente Angelo Musolino. “Per evitare disparità con chi non è del territorio, il succo di bergamotto sarà fornito dall’organizzazione”, precisa il maestro Musolino.

“Siamo convinti che la collaborazione con le aziende potrebbe dare vita a nuove ed entusiasmanti combinazioni che sorprenderanno i visitatori dell’evento. In più, con l’occasione, possiamo avviare concretamente, con la Camera di Commercio e con le altre Istituzioni, quel percorso comune sempre auspicato”, ha rimarcato Musolino. Il bergamotto, d’altronde, è già un ingrediente distintivo e prezioso: abbinarlo a prodotti che ne esaltino il sapore unico è la scelta vincente. Ed innovativa.

