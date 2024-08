Scilla: grande attesa per i famosi fuochi di questa sera

StrettoWeb

“Questa sera si da il via all’atteso evento dei famosi fuochi di Scilla, che illumineranno il cielo a partire da mezzanotte. L’appuntamento è imperdibile e vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa magica esperienza! Un sentito ringraziamento va ai cittadini e ai commercianti di Scilla, il cui impegno e collaborazione hanno reso possibile l’organizzazione di questo straordinario spettacolo pirotecnico”. E’ quanto affermano i cittadini di Scilla.

“Si comunica che, per motivi di sicurezza, i fuochi saranno visibili esclusivamente dalla zona di Chianalea. Invitiamo tutti coloro che desiderano godersi lo spettacolo a rispettare il regolamento comunale e a seguire le indicazioni per garantire una serata piacevole e sicura per tutti”.

“Ecco le aree onde si potranno ammirare i fuochi:

– Lungo il lungomare di Chianalea

– Nella piazza centrale

– Dalla spiaggia di Chianalea

Ci vediamo stasera per un’emozionante notte di fuochi! Non mancate!”

