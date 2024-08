Scilla, Festa di San Rocco: il programma degli eventi | INFO

StrettoWeb

Il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore di San Rocco, Patrono della città di Scilla, è già iniziato domenica 11 agosto 2024, con la meditazione su San Rocco – amico dei fanciulli e dei ragazzi – che ha accompagnato le Sante Messe e i momenti di preghiera personale e comunitaria e con l’accensione sulla facciata della chiesa e attorno alla panoramica piazza delle luminarie. Altri spunti meditativi scandiscono tutte le giornate, con la possibilità di visitare la chiesa dal mattino a tarda sera.

Venerdì 16 agosto, Festa liturgica di San Rocco e giorno festivo cittadino, si apre alle 8,00 con la Santa Messa presieduta dall’arciprete don Francesco Cuzzocrea e seguita dalla Iurnata I Santa Roccu, ossia un’intera giornata di adorazione eucaristica e di intensa preghiera personale e comunitaria che gli Scillesi svolgono ogni anno per antichissimo voto. Alle 19,00, la Santa Messa sarà seguita dalla processione con la Statua di San Rocco seduto, detta Santa Rroccheddu, alla cappelletta di villa Comunale, antica Porta della Città, dove rimarrà fino alla conclusione dei festeggiamenti.

Sabato 17 alle 18,00, la Santa Messa precederà la processione con la venerata Statua lignea di San Rocco che scenderà ad abbracciare i quartieri marittimi di Chianalea e Marina Grande, circumpercorrendo la Rocca con il Castello.

Domenica 18 alle 10,30 la santa Messa solenne con la consegna del cero votivo da parte dell’amministrazione comunale. Alle 18,00 la Santa Messa precederà la processione delle 19,00 che abbraccerà il quartiere centrale di San Giorgio. I fuochi d’artificio della Foti Fire Events e le note del Complesso bandistico “Clemente Scarano-Città di Scilla” scandiranno tanti momenti salienti di questi giorni di festa, come l’inizio e metà giornata, l’uscita e il rientro della venerata Effigie, fino, in particolare, al tradizionale spettacolare Trionfino che verrà acceso al termine della processione di domenica in piazza San Rocco.

I costi e le attività propedeutiche di tutto quanto precede – ossia i Festeggiamenti senza i “Fuochi di Mezzanotte” – sono sostenuti dalla Parrocchia, grazie ai volontari e alle offerte dei fedeli raggiunti casa per casa o che si recheranno in chiesa. Stante l’indisponibilità dell’amministrazione comunale a farsene carico e a una serie di ostacoli finanziari, burocratici e logistici, l’impegno di alcuni privati cittadini e la risposta di alcune centinaia di abitanti, emigrati e operatori economici renderà possibile anche svolgere il tradizionale spettacolo pirotecnico dei Fuochi di Mezzanotte, che per la prima volta verrà esploso dal Porto “Cap. Natale De Grazia”, illuminando il versante di Chianalea della costa di Scilla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.