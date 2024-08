Interventi di scerbatura, spazzamento e riparazione di una condotta idrica: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da lunedì 2 sino a sabato 7 settembre, nella fascia oraria 6-17, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in alcuni tratti di strada a Ritiro a Messina: via Comunale, località Casette Ritiro, vie Denaro e Polluce, e piazza Argo. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di riparazione di una condotta idrica in via Cumandeo

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di riparazione di una condotta idrica in via Cumandeo, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto martedì 3 settembre, dalle ore 8 sino alle 12, nella strada sopracitata, sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta.

Lavori complementari alla realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso “Europa ovest”: le limitazioni viarie

Nell’ambito dei lavori complementari alla realizzazione del parcheggio di interscambio a raso “Europa ovest”, sono previste limitazioni viarie. Pertanto il servizio Mobilità urbana ha disposto da lunedì 2 sino a sabato 21 settembre, l’istituzione del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata sud del viale Europa.

