Ennesimo sbarco di migranti a Roccella: soccorsi 63 profughi, c’è anche una bimba di 6 mesi

StrettoWeb

Circa 63 i migranti sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri al largo di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, a bordo di un barcone. Sul posto a gestire il trasbordo dei profughi, che non sono stati portati a terra nel territorio del comune di Isca sullo Ionio, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza. Ultimate in mare le operazioni di trasferimento delle persone, le imbarcazioni si sono dirette a sud verso il centro di primo soccorso e accoglienza di Roccella Ionica.

Bimba di 6 mesi

C’è anche una bambina di appena sei mesi tra i sette minori, tutti con meno di dieci anni, giunti con i 63 migranti arrivati al Porto di Roccella al termine di un’operazione di soccorso in mare portata a termine, nel basso Ionio catanzarese, dai militari della sezione navale della Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.