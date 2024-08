Santo Stefano, inaugurato innovativo museo multimediale

StrettoWeb

E’ stato inaugurato ieri, 07 agosto 2024, l’innovativo museo multimediale presso i locali dell’asilo “Gaetano Filastò” di Santo Stefano d’Aspromonte. Si tratta di un sistema di comunicazione visuale specificamente realizzato dall’azienda Onirica Srl su mandato della società Goboservice di Reggio Calabria, per condividere il racconto animato di San Silvestro in Aspromonte e del suo intervento miracoloso a favore dell’imperatore Costantino affetto da lebbra.

Immagini appositamente create al computer unitamente a scorci paesaggistici reali creano una sequenza narrativa veloce e avvincente capace di stimolare nei visitatori grandi e piccoli la curiosità verso i luoghi descritti a partire dai resti della cripta del monaco eremita (che poi divenne Papa) e dalla fonte miracolosa a lui collegata posta all’ingresso del paese.

Il servizio è stato finanziato con fondi regionali messi a disposizione dall’agenzia GAL BaTiR rappresentata per l’occasione dal suo presidente Manuele Oliveri. Negli intenti dei promotori, vuole rappresentare un attrattore culturale e turistico finalizzato a promuovere l’identità di Santo Stefano e del suo comprensorio in cui si intrecciano storia e leggende di grande suggestione. Dopo la prima visione del cortometraggio si è svolta all’esterno della struttura monumentale – realizzata in stile palladiano su progetto dell’architetto Marcello Piacentini nel 1927 – un momento di approfondimento sulla figura del Santo asceta.

Nell’introdurre gli ospiti dell’incontro (il Professore Daniele Castrizio, il Vicario dell’Arcidiocesi Metropolitana don Pasqualino Catanese, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Boccioni Lazzarino Maria Gueli) il sindaco Francesco Malara ha voluto ricordare il grande filantropo meridionalista Umberto Zanotti Bianco a cui si deve l’impulso iniziale per la costruzione dell’asilo: “oggi ci poniamo in continuità con la sua azione – ha detto il primo cittadino –mantenendo fede all’impegno sociale che lo ha caratterizzato e adattando gli spazi alle nuove esigenze della comunità”. L’idea è quella di creare un attrattore turistico capace di contribuire all’esplorazione di luoghi straordinari presenti nell’alta valle del Gallico come lo speciale habitat, una sorta di foresta pluviale, in cui è incastonata la cavità che costituiva parte dell’abside di una piccola chiesa in cui per la tradizione locale il Santo visse nel III° secolo d.C. Per la dirigente Gueli “questa iniziativa rappresenta un’opportunità educativa da cogliere nella programmazione delle gite scolastiche per il taglio leggero ma al tempo stesso esaustivo del racconto”.

Il professore Castrizio ha realizzato un veloce excursus culturale sul valore dell’Aspromonte durante il medioevo ricordando che, secondo Ludovico Ariosto, “noi non siamo divenuti musulmani perché la Calabria ha retto 200 anni agli assalti dei turchi”. L’Aspromonte come “fortezza inespugnabile della Cristianità” è il contesto in cui vissero monaci come Silvestro venerato come Santo sia dai cattolici che dagli ortodossi o Sant’Arsenio che visse ad Armo, sopra Gallina, ricordato da don Pasqualino Catanese.

“A queste figure ascetiche e ai tanti monaci che popolarono queste montagne – ha evidenziato il vicario metropolitano – si deve la grande spiritualità che segna profondamente questi luoghi fino al cuore della montagna in cui è ubicato il santuario di Polsi”. In conclusione, il sindaco Malara ha parlato degli sviluppi a cui l’amministrazione sta lavorando col coinvolgimento degli altri enti territoriali: “la nostra idea è quella di realizzare un cammino che consenta a pellegrini e turisti di poter raggiungere in sicurezza la grotta di San Silvestro e godere della bellezza naturale e della spiritualità che da quel luogo promana”.

