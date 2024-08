Santo Stefano in Aspromonte ricorda il costituente Eugenio Musolino

StrettoWeb

Si terrà oggi pomeriggio, lunedì 26 agosto 2024, alle ore 17.00, presso l’auditorium Sala del Carmine di Santo Stefano in Aspromonte, la cerimonia commemorativa in ricordo dell’Avv. Eugenio Musolino. Personalità di spicco del mondo politico regionale e nazionale, Musolino è stato tra i Padri Costituenti della Repubblica Italiana, senatore di diritto nel corso della prima legislatura e deputato nel corso della seconda.

All’incontro, promosso dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, interverranno per i saluti introduttivi il sindaco del Comune aspromontano Francesco Malara, il magistrato e procuratore della Repubblica aggiunto Stefano Musolino e l’europarlamentare Giusi Princi. Seguiranno gli interventi dei relatori Alfredo Vadalà, presidente della commissione toponomastica del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Antonino Romeo, storico e deputato di Storia Patria della Calabria, e Bruno Azzerboni, professore ordinario dell’Università di Messina. Previste, infine, le testimonianze di Sergio Notaro, giornalista, e di Giuseppe Morabito, avvocato.

