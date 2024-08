Sant’Agata del Bianco: da Mietta a Luca Ward, un programma estivo di alto livello

StrettoWeb

Dopo il reading-concerto di Ettore Castagna di ieri sera, l’Amministrazione Comunale di Sant’Agata del Bianco ha presentato il programma degli eventi dell’estate 2024 (che ruotano attorno alla data del 16 agosto: giorno della celebrazione ufficiale dei 100 anni dalla nascita dello scrittore Saverio Strati). Si tratta di un primo tassello di un percorso culturale e artistico che durerà un anno, fino ad agosto 2025 (il 14 dicembre, ad esempio, a Sant’Agata ci sarà Guendalina Middei, la bravissima scrittrice conosciuta sui social con il nome “Professor X”, che nel 2024 con Feltrinelli ha pubblicato “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera”).

Il programma di agosto prevede grandi esibizioni musicali come il concerto dei Quartaumentata (10 agosto), di Mietta (11 Agosto) e del duo Karima- Walter Ricci. Ci sarà, poi, un grande attore come Luca Ward (doppiatore del leggendario protagonista de Il Gladiatore ma anche interprete dinamico di vari ruoli in film e sceneggiati televisivi). Oltre ai tanti studiosi presenti il 16 agosto per la celebrazione dei 100 anni di Saverio Strati, ci saranno gli importanti incontri letterari con Carmine Abate che ci parlerà dei suoi libri intrecciando le parole alla musica di Cataldo Perri e lo Squintetto (18 agosto), Gioacchino Criaco (19 agosto) e Domenico Talia (20 agosto).

E non mancheranno gli artisti santagatesi, come i fotografi Giuseppe Sicari (6 agosto) e Luana Mesiano (19 agosto), ed i musicisti Giorgio Strati (nipote del poeta contadino Michele Strati) ed il duo composto da Romano Scarfone e Francesco Romeo (20 agosto).

Un programma ricco e ambizioso, per un paese che offre anche delle visite suggestive nel borgo dei murales, dei musei e delle porte pinte (oltre al percorso di trekking che porta alle bellissime sculture di Vincenzo Baldissarro).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.