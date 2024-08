La Santa Sede concede il Giubileo a una parrocchia di Reggio Calabria

StrettoWeb

“La Santa Sede ha concesso che dal 9 settembre 2024 sarà indetto un anno di Giubileo per la Parrocchia Maria SS. delle Grazie di Taurianova in occasione dei 130 anni dai Miracoli. Tutti i fedeli che visiteranno la Chiesa giubilare potranno conseguire l’Indulgenza Plenaria”. Lo ha annunciato il vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti, al termine dell’omelia nella stessa parrocchia del Reggino, ieri sera, in occasione del 20esimo anniversario della morte di mons. Francesco Muscari Tomaioli, alla presenza anche del vescovo emerito mons. Francesco Milito e del parroco don Mino Ciano.

