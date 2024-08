San Ferdinando si prepara alla Festa dello “Sport senza frontiere” con il Coni e Foto 21

StrettoWeb

Sabato 24 agosto il lungomare di San Ferdinando si trasformerà in un vero e proprio “Villaggio dello Sport” grazie alla fiduciaria CONI Carmela Pedà e alla Associazione Foto21 che hanno selezionato la cittadina tirrenica per ospitare, con il patrocinio del Comune di San Ferdinando, una kermesse all’insegna delle discipline sportive, dell’intrattenimento e dell’inclusione. Nel corso dell’evento l’associazione sanferdinandese “Foto21” premierà i vincitori del Contest Fotografico che quest’anno ha per tema l’acqua e darà l’opportunità ai fotografi amatoriali di scattare immagini della festa sotto la guida esperta dei professionisti che, a fine giornata, premieranno la foto più riuscita. Musica, street food e animazione allieteranno l’evento con la partecipazione, tra gli altri delle Distillerie Caffo, main sponsor con stand dedicato. La manifestazione avrà luogo a San Ferdinando, presso il lungomare lato nord a partire dalle ore 18:00 con la presenza delle autorità locali.

Le discipline sportive presentate in occasione della giornata “Sport senza Frontiere” sono numerose e comprendono Yoga, Calcio, Danza, Ginnastica, Tiro a Segno, Carabina, Arti Marziali, Basket, Pet Therapy e molte altre. La dimensione sociale e inclusiva dello sport sarà dimostrata da istruttori esperti che consentiranno la partecipazione attiva anche ai portatori di handicap, evidenziando come lo sport sia uno strumento fondamentale per abbattere le barriere e superare le divisioni fisiche e sociali.

Le dichiarazioni

Carmela Pedà, nota campionessa di equitazione e fiduciaria territoriale CONI, nonché responsabile del Dipartimento Sport e Disabilità in seno alla Regione Calabria, ha dichiarato: “È motivo di orgoglio per me ogni iniziativa intrapresa a favore dell’inclusione, il mio obiettivo ŕlè stato sempre vedere praticare lo sport abbattendo ogni tipo di barriera e per questo ho deciso di inaugurare la prima giornata sportiva targata Coni sul lungomare di San Ferdinando ribattezzandola “sport senza frontiere” dove nel piu bello dei miei sogni bambini normodotati e bambini disabili si divertiranno insieme, guidati da istruttori esperti, inoltre sarà presente un circolo reggino che praticherà pet therapy con i nostri amici a quattro zampe, che sono sicura apriranno un mondo ancora a tanti sconosciuto sui benefici che puó avere questo tipo di terapia. Ringrazio il sindaco Luca Gaetano che ha saputo cogliere l’occasione x dare il giusto valore allo sport, il nostro Presidente Coni Calabria Maurizio Condipodero e la delegata provinciale d.ssa Marisa La Nucara sempre attenti e propositivi rispetto a queste iniziative”.

Il Sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, si è detto “orgoglioso e onorato di ospitare per la prima volta in città un evento di tale portata. Questa iniziativa conferma la vocazione di San Ferdinando quale centro ideale per la pratica sportiva e il benessere, come dimostrato dai numerosi appassionati di fitness che scelgono San Ferdinando per le pratiche sportive, grazie alla conformazione del territorio, agli ampi spazi e al gradevole paesaggio. Ringrazio sentitamente il CONI, Carmela Pedà e Foto21 per aver scelto la nostra cittadina come palcoscenico di una manifestazione così prestigiosa che, oltretutto, promuove i valori educativi e sociali legati allo sport e alla salute”.

Anche il delegato allo Sport del Comune di San Ferdinando, Domenico Rizzo, ha espresso soddisfazione per l’imminente evento che “costituisce un’occasione unica per valorizzare San Ferdinando e la sua vocazione di città del benessere, grazie anche ai recenti interventi come l’area fitness installata sul lungomare, le aree ludiche con minibasket e l’ambizioso progetto del nuovo stadio comunale che presto verrà realizzato”.

Oltre agli speaker, DJ e vocalist, saranno presenti gli inviati dalla testata sportiva “RC Sport” per realizzare interviste e riprese video, in aggiunta alle riprese foto-video a cura di Foto21. Gli organizzatori ringraziano CONI, FIGC-LND, FIYS, FIK, UITS, FIP, FIDS.

