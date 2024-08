Saline Ioniche, grande successo per l’edizione di “Ruote e Motori”

StrettoWeb

Missione compiuta, obiettivo raggiunto, target soddisfatto. Se la prima edizione di “Ruote e Motori” a Saline aveva suscitato tanto entusiasmo con la sua formula semplice ma avvincente, la seconda era chiamata ad offrire qualcosa in più per soddisfare un pubblico non solo numeroso, ma anche sempre più esigente. L’organizzazione è riuscita a migliorare sapientemente la sua già gradevole manifestazione, ampliando l’offerta a quattro ruote con più auto sportive, da corsa, d’epoca, con i grintosi mezzi off road, i truck ed i potenti buggy sovralimentati. Anche i puristi delle due ruote non sono rimasti delusi, grazie alla presenza di moto importanti di ogni tipologia ed alla generosa dose di allegria con cui i bikers hanno sottolineato la loro festosa presenza.

Belli i momenti conviviali grazie alla presenza di un importante network radio televisivo nazionale, momenti che hanno impreziosito una serata già di per sé molto ricca e che si è sviluppata dalle 19 fino a tarda notte, anche grazie agli stand delle prelibatezze locali e alle proposte commerciali presenti, particolarmente apprezzate dal pubblico. La gente insomma ha risposto ancora una volta in massa all’appuntamento con “Ruote e Motori” e l’organizzazione sta già pensando al format 2025, quando si cercherà un ulteriore salto di qualità per una formula che ha da subito mostrato le sue valide peculiarità di base e che può essere ulteriormente arricchita e migliorata nelle prossime edizioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.