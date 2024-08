Sabato si inaugura sull’Etna una mostra dedicata all’acqua

StrettoWeb

Verrà inaugurata sabato 10 agosto, alle ore 19, a Presa, borgo sull’Etna, l’esposizione fotografica “Sorgenti” dedicata all’acqua sotto molteplici forme e interpretazioni. A promuovere il concorso le associazioni Pro Loco Presa e “Il Borgo di Presa”, impegnate nel rilancio del villaggio in territorio di Piedimonte Etneo.

In mostra andranno i primi dieci progetti fotografici ritenuti più meritevoli, selezionati dalla giuria guidata dal fotografo francese Thierry Cron, professionista di fama internazionale trapiantato a Presa ormai da vent’anni. Si tratta dei lavori firmati dai fotografi Mariella Amara, Francesco Barbera, Maria Bella, Alfio Consiglio, Paolo Conti, Domenico Gennaro, Romolo Maddaleni, Giovanni Mazzoleni, Chandra Nizzari, Gianluca Zappalà.

Ad affiancare Cron in giuria i fotografi ed esperti del settore Ursula Costa, Cosimo Di Guardo, Francesco Ferraù, Milena Figura, Gianluca Leonardi, Francesco Pennisi e Veronica Raciti. I fotografi “top 10” di “Sorgenti” saranno appunto in mostra da sabato 10 agosto a Presa, nei locali espositivi del Centro di promozione territoriale di via San Giovanni Bosco. Si tratta della ex scuola del villaggio rimasta chiusa per anni, ma oggi gestita in partenariato fra Comune e associazioni del Borgo, trasformata dai cittadini di Presa in cuore pulsante di socialità e promozione del territorio.

La classifica finale sarà resa pubblica il prossimo 24 agosto, durante la serata di premiazione in programma a Presa. I partecipanti si contenderanno premi per mille euro.

“Siamo orgogliosi – spiegano i presidenti delle associazioni “Il Borgo di Presa” e Pro Loco Presa, Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro – di aver portato a Presa un contest che ha spinto decine di fotografi da tutta Italia a confrontarsi sul motivo ispiratore dell’acqua. Fonte di vita, protagonista della più stringente attualità, ma anche punto di partenza della storia di Presa, borgo nato per la grande presenza di sorgenti nel suo territorio. Per Presa si tratta di una iniziativa di straordinario prestigio culturale, con pochi precedenti per rilievo e qualità. Esprimiamo gratitudine alla nostra giuria, ai partecipanti e ai partner di “Sorgenti”, ma anche ai tanti volontari delle nostre associazioni che con generosità lavorano ai tanti nostri progetti di rilancio del borgo di Presa“, concludono Vasta e Catanzaro.

