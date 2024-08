Rugby, l’arbitro di Reggio Calabria Simone Pellicanò promosso in Serie A: è la prima volta per un reggino

StrettoWeb

Tempo di grandi novità, in vista della nuova stagione, per gli unici due Arbitri di Rugby di Reggio Calabria: Simone Pellicanò e Alessandro Angheloni. Il primo è stato promosso in Serie A (seconda categoria nazionale); mentre il secondo è stato confermato in Serie B. Per Simone Pellicanò, classe ’96, la soddisfazione è grande e inaspettata. Si tratta, infatti, di una prima volta assoluta: mai un arbitro reggino ha diretto partite in Serie A nella storia di questo sport.

Simone Pellicanò, nato e cresciuto appunto a Reggio Calabria, è un ex giocatore di Rugby a livello giovanile, costretto a fermarsi prematuramente a causa di un infortunio alla spalla. Sin da giovanissimo, e appena maggiorenne, comincia così a intraprendere la carriera da arbitro, sempre partendo dalla sua città natale. Dopo le varie categorie giovanili, e una lunga gavetta, viene inserito nel gruppo Arbitri Nazionale 3 (Serie C Nazionale) dalla stagione 2018-2019. Due anni fa, nel 2022, passa in Serie B e a partire dalla prossima stagione – la 2024-2025 – calcherà i campi della Serie A.

Insieme a lui, come scritto su, l’altro arbitro reggino Alessandro Angheloni, confermato – per la seconda stagione consecutiva – nel gruppo di Serie B. Anche Alessandro è un classe ’96 nato e cresciuto a Reggio Calabria, ex compagno di squadra e oggi grande amico di Simone. Pure per lui la carriera da arbitro comincia nella stagione 2013-2014, ad appena 18 anni. Dal 2016 è in Serie C Nazionale, mentre il salto in B avviene nella scorsa stagione. Grande soddisfazione da parte di entrambi, desiderosi di ambire a sempre nuovi traguardi, più competitivi e prestigiosi.

