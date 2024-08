“Rometta Music Fest”, grande attesa per l’esibizione delle Donatella e per i balli di Joey&Rina

StrettoWeb

Musica, divertimento e buon cibo. A Rometta Marea dal 23 al 25 agosto è in programma un week end di festa. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con Torre Food Srl ed il patrocinio della Regione Siciliana, assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica, avrà luogo lungo il Corso Francesco Saija, nell’area adiacente i campetti di calcio, a partire dalle ore 20:00.

Si parte venerdì 23 agosto con l’esibizione della nota band locale Match Music Live Band, pronta a far ballare la piazza. Attesissime, inoltre, le Donatella, che intratterranno i presenti con la loro musica e la loro simpatia. Le due sorelle gemelle modenesi, ben note al pubblico televisivo per aver vinto L’Isola dei famosi, girano le piazze riscuotendo grande successo. Ad accompagnarle il dj set di Dj Gemy e Dj Johnny La Mesa.

Domenica sera, infine, balli di gruppo in piazza con Joey&Rina, i creatori della social dance in Italia. A fare da apripista all’attesa esibizione dei due influencer ballerini, la scuola di ballo ASD New Step di Tizy Caliri.

“Rometta Marea è ormai a pieno titolo una località turistica” – Non ha dubbi a riguardo Roberto Bottaro, assessore allo sport, spettacolo e turismo del Comune di Rometta. “Le nostre spiagge – prosegue – accolgono in estate tantissima gente. Con eventi di questo tipo, offriamo loro una valida alternativa per trascorrere nella nostra cittadina anche le serate estive. Sono davvero poche le località che possono vantare splendide location di montagna e altrettanto belle spiagge. Rometta ha questo privilegio, e noi intendiamo valorizzarlo appieno”.

In occasione del Rometta Music Fest sarà allestita un’area ristoro con posti a sedere, dove si potranno degustare specialità locali a base di pesce e di carne. “Non sarà il solito street food – ci tiene a precisare Bottaro – ma uno spazio dedicato ai sapori della nostra tradizione culinaria”.

Una particolare attenzione, infine, sarà rivolta ai talenti locali: ballerini, musicisti e artisti vari, che avranno l’opportunità di esibirsi nel corso delle tre serate, o semplicemente di mostrare le proprie creazioni. Visitabile, tra le altre cose, una mostra di pittura a cura di artisti del luogo. Corso Sajia si trasformerà in una vera e propria galleria a cielo aperto, dove arte, musica, danza e gusto si incontreranno e si contamineranno in modo originale e piacevole. L’appuntamento è il 23, il 24 e il 25 agosto a partire dalle ore 20:00 a Rometta Marea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.