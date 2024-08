Roccella Summer Festival: mercoledì 14 agosto arrivano i Pooh

StrettoWeb

È iniziato il countdown anche per il concerto dei Pooh, in programma mercoledì 14 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) per il Roccella Summer Festival 2024.

Realizzato e ideato dalla Ticket Service Calabria, il Roccella Summer Festival – organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, oltre che tra gli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziati con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria -, non ha voluto perdere la possibilità di offrire al suo pubblico una data del “Pooh – Amici X sempre Estate 2024”, il tour che sta toccando 20 date tra le location più suggestive d’Italia, tra cui il Teatro al Castello.

«Dopo quasi 60 anni di carriera, abbiamo fatto concerti in tutto il mondo, ma questo tour è davvero speciale – hanno avuto modo di affermare -. Quando ci hanno detto che avremo suonato nei luoghi più belli d’Italia abbiamo detto: dove dobbiamo firmare? Sarà uno show dove la bellezza di queste location uniche farà da cornice ai grandi successi della nostra carriera per quasi tre ore di live. Sarà davvero imperdibile».

E anche per loro, questo tour è la conferma di una vita e una carriera spesa per il proprio pubblico: «L’emozione è sempre tanta, anche dopo tutti questi anni, il palco poi è sempre stata la nostra prima casa e ci dà ancora oggi una scarica di adrenalina incredibile. È il posto in cui siamo davvero a contatto con quel pubblico che ringraziamo ogni giorno da quasi 60 anni per il sostegno e l’amore che ci dà».

