La rilettura comica di Shakespeare apre la nuova edizione del Festival del Teatro Classico

È ai nastri di partenza la nuova edizione del Festival del Teatro Classico Tra Mito e Storia che, grazie alla sinergia con il GAL Terre Locridee, anche per questa edizione sarà ospitata presso lo splendido Palatium Romano di Quote San Francesco, luogo suggestivo, immerso nella natura del Parco Archeologico Urbano di Portigliola, che farà nuovamente da incantevole cornice alla manifestazione.

Il tanto atteso debutto di martedì 7 agosto, alle ore 21:30, è affidato a Shake in Comedy di Leonardo Buttaroni, talentuoso regista e sceneggiatore che offre una rilettura dei classici di William Shakespeare imprimendo la sua inconfondibile visione comico-grottesca.

In Shake in Comedy gli attori coinvolgeranno il pubblico, rompendo la quarta parete e dando libero sfogo alla creatività. Le trovate originali e i divertenti battibecchi nascono infatti da improvvise amnesie del copione, che portano a esilaranti improvvisazioni.

I protagonisti, con una goffaggine studiata, mostreranno una profonda preparazione artistica, divertendo e divertendosi con frequenti e rapidi cambi di scena. All’inizio dello spettacolo, i tre attori introdurranno la vita e le opere di Shakespeare in modo unico, mescolando errori a verità storiche.

Seguirà una cavalcata folle attraverso i capolavori shakesperiani, con un Romeo buffo e una Giulietta improbabile, influenzati dalla modernità e non saranno risparmiati capolavori come Giulio Cesare e Tito Andronico, proposti in versione ridotta o un Otello in chiave musical, con brani di Claudio Baglioni e dei Queen, fino a ritmi rap.

Il Macbeth, ovviamente, sarà solo accennato vista la sua proverbiale sfortuna, che scatenerà una serie di imprevisti esilaranti, ma saranno toccate opere meno note come Cleopatra, Troilo e Cressida e l’immancabile Amleto, con gli attori che interpreteranno decine di personaggi, coinvolgendo anche il pubblico.

Alessandro Bevilacqua, Christian Galizia ed Ermenegildo Marciante, affiatati e complici, offriranno infatti uno spettacolo estremamente divertente, muovendosi su uno sfondo buio con un uso efficace di luci e suoni. Indosseranno costumi semplici e buffi, con calzini in filo di Scozia come segno distintivo.

Uno spettacolo unico nel suo genere che sarà utile a introdurre al meglio il programma della nuova stagione, che proseguirà poi lunedì 12 agosto con Buoni o Cattivi? Punti di vista di Gino Aurisio.

Gli organizzatori ricordano che, come ogni anno, sarà possibile acquistare il biglietto all’ingresso degli spettacoli, ma resta consigliato l’acquisto in prevendita presso l’Agenzia Persefone Viaggi, il Lido Persefone, il Bar Scocchieri, il Bar Riviera o l’Edicola Mondadori di Locri.

