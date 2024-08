Rifiuti a Reggio Calabria, Brunetti: “la città non si può permettere un servizio non servizio, difficoltà nel porta a porta”

StrettoWeb

E’ caos rifiuti a Reggio Calabria. Il passaggio ad Ecologia Oggi ha portato ad un aumento dei disservizi in città: in molte aree i cumuli di spazzatura occupano le strade, ci sono grossi problemi a smaltire la spazzatura e la gente è sempre più esasperata. Paolo Brunetti, il vicesindaco con delega ai rifiuti, ai microfoni della Rai, afferma: “abbiamo difficoltà nel servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, ma anche rispetto ad alcune discariche che stanno nascendo sul territorio”.

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con i sindacati, anche loro sono concordi con le criticità rispetto alla gestione del personale. Come amministrazione attenderemo ancora per poco perché la nostra città non si può permettere un servizio non servizio”, conclude Brunetti.

Questa mattina, Brunetti era stato convocato per un’audizione, presso la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria presieduta da Massimo Ripepi, sulla questione rifiuti. All’incontro il vicesindaco non ha partecipato e la nuova riunione è stata convocata per domani alle ore 10:00.

